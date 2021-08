Ein Jubiläum mit Trauerflor in Mittersill

Die Felbertauernsamer in Mittersill feiern ihren 30. Geburtstag. Ihr Mitbegründer und Ehrenobmann Franz Neumayr kann nicht mehr dabei sein.

Die Säumer oder Samer waren die Spediteure des Mittelalters. Statt mit dem Laster überquerten sie mit Traggerüsten und Tragtieren die Tauern. Für die Entwicklung von Mittersill hat der Saumhandel über den Felbertauern eine entscheidende Rolle gespielt und ist deshalb auch der Schwerpunkt im neu gestalteten Felberturmmuseum.

Vor dem Museum wird am Samstag, dem 14. August, ab 17 Uhr mit Speis und Trank, Musik und Vorführungen von altem Handwerk der 30. Geburtstag der Felbertauernsamer gefeiert. Dieser Verein wurde gegründet, um die alte Tradition wieder zu beleben. Eine entscheidende Rolle spielte dabei Franz Neumayr. Der Mitgründer und Ehrenobmann der Felbertauernsamer kann das Jubiläum leider nicht mehr mitfeiern. Er ist vor wenigen Tagen nach langer Krankheit verstorben. Obfrau Barbara Loferer-Lainer sagt: "Es war ihm ein Anliegen, dass sein Werk als ,Samer und Rossinger' mit derselben Leidenschaft weitergeführt wird." Und das werde man tun.

Derzeit hat der Samerverein in Mittersill 58 Mitglieder. Mit teilweise originaler und teilweise nachgemachter Kleidung und Ausrüstung rückt man immer wieder aus, nimmt an Säumerzügen teil und fährt zu internationalen Treffen. Im Oktober ist ein Säumerzug von Kirchberg in Tirol nach Hollersbach geplant. 2022 steht ein Treffen in Frankreich auf dem Programm. Loferer sagt, es gebe zahlreiche Initiativen in Europa. Und teilweise werde das Säumen sogar wieder als Beruf ausgeübt. "In Italien bekommen einige alpine Schutzhütten ihre Frischwaren nicht mehr vom Hubschrauber, sondern mit Saumtieren geliefert." Auch in Österreich setzen einige Landwirte auf Tragtiere, um ihre Almen zu beliefern. Im Pinzgau gebe es viele Bemühungen, das alte Wissen wieder aufleben zu lassen und eines Tages wieder Schutzhütten zu versorgen. Besonders der Umgang mit den Tragtieren verlange aber sehr viel Erfahrung.