Ein Kilo Speed über das Darknet und ein "Fund" von Cannabispflanzen: Prozess in Salzburg

Zwei Salzburger, beide 27, erhielten wegen Drogendelikten jeweils bedingte Haft sowie Geldstrafen (nicht rechtskräftig).

Zwei Salzburger, beide 27, sahen sich Mittwoch am Landesgericht vor Richterin Dagmar Schmidt mit Delikten nach dem Suchtmittelgesetz konfrontiert. Dem Erstangeklagten (Verteidiger: RA Herbert Fischer) und dem Zweitangeklagten (Verteidiger: RA Jörg Dostal) warf Staatsanwältin Elena Haslinger vor, im gemeinsamen Zusammenwirken im Juli 2020 über das Darknet bei einem dort anbietenden Dealer knapp ein Kilo Amphetamin (Speed) bestellt zu haben. Der Zoll in Köln wurde auf das Drogenpaket aufmerksam und schaltete die Salzburger Polizei ein - diese stellte die "heiße Ware" dann bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung der Mutter des Erstangeklagten sicher. Beim Zweitangeklagten wiederum fanden die Polizisten Cannabispflanzen - der daraus zu gewinnende Ertrag an Cannabis wurde mit 2,9 Kilo bewertet. Laut Staatsanwältin betrieb der Zweitangeklagte in Liefering eine Outdoor-Plantage und nahm die abgeernteten Pflanzen dann mit nach Hause.

Die beiden Männer, dem Erstangeklagten wurden auch noch zwei kleinere Betrügereien angelastet, zeigten sich nur teilweise geständig. Der Zweitangeklagte beteuerte etwa, er habe mit der Speed-Bestellung gar nichts zu tun. Und bezüglich des Cannabiskrauts habe es sich nur um einen "zufälligen Pflanzenfund" gehandelt - das Gros des Cannabis sei auch verschimmelt gewesen.

Die Richterin verurteilte den Erstangeklagten schließlich zu 15 Monaten bedingter Haft sowie 720 Euro unbedingter Geldstrafe, der Zweitbeschuldigte bekam ein Jahr bedingt und ebenfalls 720 Euro Geldstrafe. Nicht rechtskräftig.