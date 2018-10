Ein Kinderbuch gegen die Angst

Ein Designer aus Hallein machte seinem Ärger über das ständige Migrationsthema kreativ Luft.

Die Migrationskrise 2015 hat bei vielen Beobachtern starke Gefühle ausgelöst - so auch bei Nikolaus Hoppenthaler: "Ich habe mich wahnsinnig geärgert über die ewig gleichen Reaktionen, das Thema hat mich nicht losgelassen." Als Experte für Animation und Illustration fand er aber einen sehr kreativen Weg, seinem Ärger Luft zu machen: Gemeinsam mit seiner Partnerin Angelika Bartz, die die Reime beisteuerte, verfasste er ein Kinderbuch. "Ich wollte das durchleuchten. Wie ist das mit der Angst, wie funktioniert das, wie kann man dem entkommen?"

Rund 1000 Arbeitsstunden nur für die Illustration hat der 37-Jährige in das eigenfinanzierte Projekt gesteckt, das vergangenen Freitag im Eigenverlag erschienen ist. Erhältlich ist "Ein firchterlicher Irrtum" unter anderem online sowie in der Halleiner Buchhandlung Leseträume.

"Das ist genau das, was in der Realität passiert"

In der Geschichte geht es um die Populi, die Bewohner von Perpetualis - sehr liebe, aber nicht sehr vorsichtige Wesen, die darum einen Aufpasser haben: Fir (nicht zufällig lautgleich mit dem englischen Wort für Angst) passt auf, dass sie sich nicht verletzen, darum hören sie auf ihn. Als aber plötzlich die Peregrini auftauchen, ist Fir überfordert, warnt ständig und beide Seiten wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen (Details unter www.firchterlich.at). "Das ist ja genau das, was in der Realität passiert", sagt Hoppenthaler. "Wir treffen auf Fremdes oder Fremde, eine Angst keimt auf, und ehe wir uns versehen, greift eine Hysterie um sich. Dann geht es nicht mehr um Fakten, sondern nur noch um gefühlte Realität."

"Das Schönste wäre es, einen Diskurs anzustoßen"

Ein Buch mit erhobenem Zeigefinger wollte er aber unbedingt vermeiden: "Ich wollte niemanden belehren, sondern einen unterhaltsamen Rahmen schaffen, in dem man offen über diese Ängste sprechen kann und damit Schlimmerem den Nährboden entzieht. Das Schönste wäre es, damit einen Diskurs zumindest innerhalb der Familie anzustossen."