Ein kleiner Prinz sorgte in Salzburgs Altstadt für Aufsehen

Plötzlich standen alle still. Auf dem Alten Markt machten rund 80 Schüler des Ausbildungszentrums St. Josef am Dienstagvormittag bei einem Flashmob mit.

Nach einer kurzen Choreografie von Theresa Donath wurde der achtjährige Emilian Schmid in die Luft gehoben - als Kleiner Prinz mit einer Rose in der Hand. Mit der Aktion sollte auf das Opernprojekt "Der Kleine Prinz" aufmerksam gemacht werden. Das Stück wird unter der Regie von Konstantin Paul am 4., 6. und 7. Oktober auf der Pernerinsel in Hallein aufgeführt - nach der berühmten Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry.

(SN)