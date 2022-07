Ein kleines Sozialpaket für Goldegg

Das neue Schuljahr bringt für die Volksschulkinder eine neue Direktorin, einen neuen Unterrichtsbeginn, eine neue Schulbuslösung und einen neuen Anbieter für das Schulessen. Damit verbunden sind weitere Änderungen im sozialen Bereich.

Die Sommerferien haben zwar gerade erst begonnen, für das neue Schul- und Kindergartenjahr wurden aber bereits zahlreiche weitreichende Änderungen auf den Weg gebracht.

Martin Klettner geht nach dreißig Jahren als Volksschuldirektor in Pension. Am ersten Schultag, dem 12. September, wird also eine neue Direktorin - und zwar Sarah Wallner-Diepolder - die Schüler begrüßen. Sie war schon bisher Schulleiter-Stv. und langjährige Lehrerin an der VS Goldegg. Außerdem wird ab dem neuen Schuljahr der Unterricht erst um 8 Uhr und ...