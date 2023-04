Ein Koch muss rechnen können

Schülerinnen und Schüler der MS Bad Vigaun schnupperten in eine Großküche hinein.

Die dritte Klasse der Mittelschule Bad Vigaun wollte es wissen. Sie kam in die Küche des Medizinischen Zentrums Bad Vigaun und bereitete Burger und Kaiserschmarren unter der Anleitung von Küchenchef Paul Ganner zu.

Vorher zeigt Ganner den Schülern die Kühlräume. Da lagern außer Fleisch, Milch und Käse auch Obst und Gemüse. In einem Raum werden schon vorbereitete Speisen kühl aufbewahrt.

Auch die Schalen von Karotten, Sellerie und Zwiebeln sind in einem Behälter zu sehen. Ganner: "Wir verwenden so weit wie möglich Produkte aus der Region. Abfälle gibt es kaum, weil wir alles verwenden."

Die 15 Schülerinnen und Schüler kommen im Rahmen ihres Kochunterrichts in diese Großküche. Unter dem Motto "Burgerparty und Kaiserschmarren" erfahren sie, wie in der blitzblank geputzten Küche des Medizinischen Zentrums gearbeitet wird. Der Küchenchef hat das faschierte Fleisch schon vorbereitet. Das Rezept hängt an der Wand. Er fügt Brösel, Eier und Gewürze hinzu. Dann knetet er die Mischung kräftig durch. Auf Backblechen werden kleine Kugeln platziert, flach gedrückt und mit Fett besprüht. Danach werden sie in einem speziellen Ofen - einem Kombi-Dämpfer - gebraten. In der Zwischenzeit wird das Burgerbrot ebenfalls in einem Kombi-Dämpfer knusprig erwärmt. Bis es soweit ist, richten die Jugendlichen Speck, Mozzarella, Tomaten, Salatblätter und Gurkenscheiben her.

"Bei uns ist es wichtig, dass wir immer das Gleiche machen. Die Zutaten, die Temperatur, Sauberkeit und genaues Arbeiten sind wichtig", sagt Ganner. Der gebürtige Osttiroler ist seit 1992 Küchenchef im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun: "Koch ist für mich nach wie vor der schönste Beruf der Welt. Er ist kreativ, abwechslungsreich und verlangt neben dem Kochen selbst auch organisatorisches Know-how beim Wareneinkauf und Management", sagt er.

Marlene Kronreif folgt den Anweisungen des Küchenchefs genau. "Ich koche gerne, möchte es aber nicht als Beruf machen." Ihr Klassenkollege Florian Gruber kann es sich schon vorstellen: "Vielleicht werde ich Koch. Immer etwas Neues machen und kreativ sein können, gefällt mir."

Der 58-jährige Küchenchef hat das Handwerk von der Pike auf gelernt. Er versorgt mit seinem 33 Personen starken Team bis zu 500 Gäste an 365 Tagen im Jahr. Dazu kommen noch jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Medizinischen Zentrum essen.

Während der Küchenchef erzählt, werden Teller gebracht. Die Schülerinnen und Schüler bereiteten darauf ihren Burger zu. Danach gehen alle zum Essen in den angrenzenden Speiseraum.

Die Idee zum gemeinsamen Kochen entstand beim "WoooMee-Lehrlingsshuttle" im Februar, als rund 200 Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Schulen das Medizinische Zentrum besuchten. "Wir haben den Klassenlehrerinnen angeboten, Schülerinnen und Schülern einen Einblick in den Beruf des Kochs zu geben. Uns freut es sehr, dass so viele das Angebot angenommen haben", sagt Marketing-Leiterin Alexandra Wagner. "Wir bieten jederzeit gerne Schnuppertage für alle Interessierten an. Ein Anruf genügt", sagt Sylvia Gruber, Assistentin der Geschäftsleitung. Die Kochlehrerin der Mittelschule, Dagmar Nestler, will zeigen, wie es in einer professionellen Küche zugeht. Sie beobachtet, dass die Burschen mindestens so gerne kochen wie die Mädchen. "Beim Würzen sind die Burschen aber mutiger."

Mit dem Burger gestärkt gehen die Jugendlichen wieder in die Küche und bereiten gemeinsam mit Ganner den Kaiserschmarren zu. Bald duftet es. Die Schülerinnen und Schüler geben Zwetschkenröster auf ihre Teller, und wer möchte bekommt eine Kugel Eis. Küchenchef Ganner beantwortet während des Kaiserschmarren-Essens alle Fragen.

Im Idealfall nimmt er jährlich zwei Lehrlinge auf. Er wünscht sich, wie viele andere seiner Profession auch, Nachwuchs. "Ob Koch, Konditor oder Küchenhilfe, es gibt viele verschiedene Zugänge und Chancen in unsere Küche", betont der Küchenchef. Geregelte Arbeitszeiten und jedes zweite Wochenende frei, klingen verlockend: "Da ist ein Privatleben mit Freunde, Familie und Hobbys gut möglich."