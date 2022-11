Ein Konzept für den Fußverkehr in Michaelbeuern

Dorfbeuern erstellt Fußverkehrskonzept für Dorfplatz in Michaelbeuern.

Ein Fußverkehrskonzept für den beschaulichen Dorfplatz von Michaelbeuern - was erst einmal überraschend klingt, ist für die Gemeinde Dorfbeuern ein notwendiger Schritt in Richtung Bundesförderungen für die Neugestaltung des Ortszentrums. "Der Dorfplatz in Michaelbeuern ist in die Jahre gekommen. Wir wollen ihn klimafreundlich neu gestalten. Um die Klimaaktiv-Förderung des Bundes nutzen zu können, ist ein Fußverkehrskonzept nötig", sagt Bürgermeister Adi Hinterhauser.

Die Ausschreibung zur Erstellung des Konzepts hat das Landschaftsarchitekten-Büro Allee 42 aus Salzburg gewonnen. Am Dienstag stand ...