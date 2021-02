Ein "Kopfgeld" auf Loipenrowdys in Saalfelden

Langlaufstrecken in Saalfelden wurden neuerlich mit Auto beschädigt.

In der Nacht auf Donnerstag haben einer oder mehrere Autofahrer zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Loipen am Ritzensee in Saalfelden stark beschädigt. Der letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag, den 6. Februar. Die Loipenrowdys sind nicht nur im Bereich des Langlaufzentrums gedriftet, sondern haben den ganzen Loipenabschnitt neben der Kollingwaldstraße mit dem Auto befahren." Die Stadtgemeinde hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Zudem hat sie am Donnerstag ein "Kopfgeld" ausgesetzt. Sie bietet 500 Euro für ...