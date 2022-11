Ein Kraftakt für das neue Kleinkraftwerk am Almkanal

Das Herzstück des Kleinwasserkraftwerks am Almkanal wurde am Dienstag montiert. Die Wasserschnecke samt Generator wurde mit einem 90 Tonnen-Kran ins Kraftwerkshaus an der Leopoldskronstraße eingehoben und soll jährlich rund 300.000 Kilowattstunden (kWh) Strom liefern. Für die Energiegemeinschaft Sinnhub bleibt jetzt das bange Hoffen, ob Wechselrichter und elektrische Installationen auch noch rechtzeitig geliefert werden. Spätestens ab Februar will man Strom produzieren und an 200 Teilnehmer der erneuerbaren Energiegemeinschaft liefern. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/Robert Ratzer