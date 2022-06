Ein Kunstwerk für die Sternwarte am Haunsberg

Sponsor holt Hartwig Mülleitners "Habitat Planet Earth" auf den Vorplatz der VEGA Sternwarte des Haus der Natur am Haunsberg.

Es ist eine spontane Begegnung, der die VEGA Sternwarte des Hauses der Natur am Haunsberg ihr neues Kunstwerk verdankt. Alfons Weissenbacher vom späteren Sponsor Choros Concept GmbH begegnete auf Hartwig Mülleitners Skulpturenweg in Rif dem Künstler höchstpersönlich. "Ich bin auf eine Plastik gestoßen, die zu uns passt. Sie drückt den Umgang des Menschen mit der Erde aus. Wir müssen nicht nur rauf in den Himmel, sondern auch runter schauen", sagt Weissenbacher. Mit seiner Choros Concept GmbH ist er unter anderem ...