Ein Laden für die Regionalität

Gerald Waupotitsch vertreibt in seinem "Kaufhaus" in Filzmoos nicht nur Lebensmittel aus der Region. Auch Kunst, Handwerk und Bücher finden den Weg in sein Geschäft im Herzen der 1.500 Einwohner Gemeinde.

BILD: SN/SW/WEISS Gerald Waupotitsch bringt mit seinem „Kaufhaus“ die Region nach Filzmoos.

Nach dem Abgang der Adeg-Filiale im Zentrum von Filzmoos stand die 1.500-Einwohner-Gemeinde ohne regionalen Nahversorger im Ortszentrum da. Nun bringt der Grazer Gerald Waupotitsch mit dem "Kaufhaus" regionale Produkte zurück in die Regale der Ortschaft. "Wir setzen vor allem auf Produkte aus dem Pongau, Salzburg und der Steiermark", erklärt der Steirer. "Dabei verfolgen wir ein besonderes Konzept. Denn wir bieten nicht nur Lebensmittel an, sondern haben im Kaufhaus auch Platz für Kunst und Handwerk. Somit sollten sich nicht nur Touristen sondern vor allem auch Einheimische im Laden wiederfinden." Konzept wird vorerst bis Herbst getestet Ganz so geräumig - wie man es von der vergangenen Lebensmittelfiliale im Gebäude kennt - wird das Geschäft von Waupotitsch nicht sein. "Wir haben doch einiges der riesigen Geschäftsfläche abgetrennt. Haben dabei aber auch kein so breites Angebot, denn ich finde, dass man nicht zehn verschiedene Varianten vom selben Produkt braucht. Wir setzen eben ganz auf Regionalität, finden - ähnlich eines steirischen Buschenschanks - auch Platz zum Verkosten und Stöbern", hebt Waupotitsch, der mit dem Kaufhaus seine ersten Schritte im Lebensmittelhandel macht, hervor. Vorerst testet man das Geschäftskonzept bis Oktober. Dann wird man prüfen, ob das Geschäft angenommen wird und in Zukunft funktionieren kann. "Aber wir sind guter Dinge, dass unsere Idee hier funktionieren kann. Denn wir hörten aus der Bevölkerung immer wieder, dass es schade ist, dass es in Filzmoos nur noch Sportgeschäfte gibt", führt der Grazer weiter aus. Auf die Idee, ein Geschäft in Filzmoos zu eröffnen, kam Waupotitsch nicht zufällig: "Wir sind bereits seit Jahren regelmäßige Gäste in der Gemeinde. Aus einem Urtrieb heraus entstand die Idee, die Regionalität mit Lebensmitteln, Kunst und Handwerk nach Filzmoos zurückzubringen. Gemeinsam mit der Gemeinde sind wir auch an einer Ausstellung von Werken heimischer Künstler interessiert. Dazu können wir die Geschäftsfläche auch jederzeit erweitern. Zuvor müssen wir aber erst sehen, ob wir überhaupt mit dem Grundkonzept Erfolg haben." Waupotitsch setzt aber nicht nur im "Kaufhaus" auf die Region. "Gemeinsam mit Karin Vier-thaler vom Filzmooser Wexlerhof veranstaltet man nun freitagvormittags einen Bauernmarkt, wo es Spezialitäten und Köstlichkeiten aus Filzmoos, dem Pongau und darüber hinaus zu entdecken gibt.