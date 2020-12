Ein Lawinenhund beginnt ganz klein

Salzburger Bergretter trainieren in Obertauern, Hochkrimml und Sportgastein mit ihren Vierbeinern. Die Ausbildung ist überaus fordernd.

Wie lebensrettend die Lawinen- und Suchhunde der Salzburger Bergrettung sind, zeigt sich jedes Jahr: "Wir werden bis zu 40 Mal zu Einsätzen gerufen", so Maria Riedler, Sprecherin der Bergrettung und selbst Hundeführerin. Angesichts der derzeit imposanten Schneelage im Süden und der Zahl der zu erwartenden Tourengeher und Freerider im hochalpinen Gebiet müsse man vorbereitet sein.

Wie anspruchsvoll die Ausbildung eines solchen Hundes ist, zeigt sich bei den monatlichen Übungen, verstreut in den Salzburger Bezirken, am vergangenen Dienstag in ...