Ein Leben erfüllt von Musik

Elisabeth Eder fasziniert die Musikwelt - egal ob in der Forschung, dem Lehren oder auf der Bühne.

Schon von klein auf stand bei der Großarler Sopranistin und Harfenistin Elisabeth Eder alles ganz im Zeichen der Musik. "Ich bekam die Musik praktisch in die Wiege gelegt. Meine gesamte Familie hat immer schon musiziert", blickt Eder zurück. "Meine Mutter schreibt alle Lieder für unsere Familienmusik Eder-Hutter, mein Vater ist Musiklehrer, meine Oma lebt in Wagrain in enger Verbindung mit der Musik und auch mein Bruder ist leidenschaftlicher Musiker", erklärt die gebürtige Großarlerin. Bereits mit vier Jahren machte Elisabeth Eder ...