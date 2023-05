Ein Leben für die Kameradschaft Mauterndorf-Tweng

1993 hat Sepp Gruber (71) die Kameradschaft Mauterndorf-Tweng als Obmann übernommen. Jetzt fand die feierliche Übergabe an Nachfolger Hannes Wind statt. Neuer Stellvertreter ist Christoph Eßl.

Am Kriegerdenkmal bei der Filialkirche St. Wolfgang fand die feierliche Übergabe statt. Sepp Gruber übergab das Amt des Obmannes an seinen Nachfolger Hannes Wind.

Nach drei Jahren als Stellvertreter von Hans Schreilechner hat Sepp Gruber anlässlich der Generalversammlung im Oktober 1993 die Kameradschaft Mauterndorf-Tweng als ihr sechster Obmann übernommen. "Meine erste Aufgabe war es, den damaligen Vorstand neu aufzustellen. Georg Holzer wurde mein Stellvertreter." Ihm folgten im Laufe der Jahre Manfred Widmayer, Gerhard Prodinger, Josef Lasshofer und Hannes Wind. Fähnriche waren Gerhard Prodinger, der seit 41 Jahren auch Hauptkassier ist, und Hannes Wind. Als Schriftführer fungierten Bernhard Wind und Hannes Mooslechner.

"Unsere Kanoniere waren Horst Kollnberger, Franz Steiner, Josef Gell, Paul Rest und Michael Feuchter. Zwölf Marketenderinnen haben mich in dieser Zeit begleitet. Sie haben unseren Verein durch ihre Arbeit finanziell sehr unterstützt. Dass Eva Eßl seit Kurzem unsere Fahnenpatin ist, freut mich ebenfalls."

1995 feierten die Kameraden ihr 125-Jahr-Jubiläum, an dem 37 Kameradschaften, eine Abordnung des Österreichischen Bundesheeres, fünf Musikkapellen und damit über 1200 Personen am Festakt teilgenommen haben. 2017 folgte das 150-Jahr-Jubiläum mit 25 Kameradschaftsverbänden und acht Musikkapellen. "Gefeiert haben wir im Zuge dessen auch die seit 40 Jahren bestehende Partnerschaft mit Cadolzburg und 50 Jahre Wiedergründung der Bürgergarde." Der Mitgliedsstand wurde beinahe gehalten, "wobei wir möglicherweise Vorreiter im Lungau in Bezug auf Frauen und Wehrersatzdiener sind. Bei uns sind alle herzlich willkommen!" Aktuell zählt die Kameradschaft Mauterndorf-Tweng rund 190 Mitglieder. "Finanziell sind wir gut aufgestellt, was bei meiner Übernahme vor 30 Jahren nicht der Fall war." Auch sportliche Erfolge wurden gemeinsam erzielt, etwa beim Milizschießen. "In unseren Reihen finden sich die Landesmeisterin, der Bezirksmeister, der Vereinsmeister und andere erfolgreiche Schützen."

Historische Aufarbeitung mit berührenden Briefen

Vor rund 20 Jahren hat Sepp Gruber mit der historischen Aufarbeitung des Zeitgeschehens in Mauterndorf und Tweng begonnen. "Ich habe den Zeitraum von 1850 bis heute in den Fokus gerückt." Tagebücher, Fotos, Feldpostkarten und Briefe, aber auch Propagandamaterial, Bezugsscheine, Urkunden des Ersten und Zweiten Weltkrieges sammelten sich im Laufe der Jahre: "Aus Mauterndorf und Tweng wurde mir von 78 Familien ein Berg an Unterlagen zur Verfügung gestellt. Ich habe diesen dokumentiert und elektronisch gesichert. Die Arbeit daran ist noch nicht abgeschlossen."

Vieles hat den ehemaligen Vizeleutnant des Österreichischen Bundesheeres sehr bewegt. Der Akt des Soldaten Siegfried Staude zum Beispiel, der am 29. April 1945 und damit kurz vor Kriegsende von einem Volkssturmmann, der in seinem Wahn das 1000-jährige Reich noch retten wollte, durch einen Kopfschuss getötet wurde. "Ich habe auch herausgefunden, dass mein Onkel Franz als letzter Kriegsgefangener von Mauterndorf am 28. Oktober 1949 mit nur mehr 45 Kilo nach Hause kam. Seine Gefangenschaft musste er im Raum Donezk - ein heute umkämpftes Kriegsgebiet in der Ukraine - verbringen. Man hat ihn nicht, wie das zu dieser Zeit üblich war, mit Musik empfangen. Er wurde in Mariapfarr abgeladen und erreichte schließlich zu Fuß seine Heimat in Steindorf-Moos. Diese Dokumente verweisen auf viele Schicksale und unvorstellbares Leid."

Sepp Gruber bedankt sich auch auf diesem Wege bei allen, die ihn in diesen drei Jahrzehnten ohne jeglichen Konflikt tatkräftig unterstützt haben: "Ohne euch wären wir nicht so erfolgreich gewesen, ohne euch hätten wir unsere Kameradschaft nicht leben können. Es war mir eine Ehre, dieser Kameradschaft vorzustehen, ihr Kommandant zu sein. Für die Zukunft wünsche ich allen alles Gute und ein kameradschaftliches Glück auf."