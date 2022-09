Ein Lehrling liebt den Nervenkitzel

Rollentausch in luftiger Höhe. Der angehende Seilbahntechniker und Elektriker Max Oberhofer arbeitet bei Einsätzen der Gletscherbahnen Kaprun nicht selten auf 113 Meter hohen Stützmasten.

Der Klampererhof in Saalfelden ist sein Zuhause. Den zu übernehmen, kommt in naher Zukunft für Max Oberhofer nicht in Frage. Nach den Pflichtschuljahren wollte er unbedingt eine Lehre machen. Nun ist der 19-Jährige im dritten Lehrjahr, in zwei Wochen beginnt sein viertes, somit letztes. Dann ist er Seilbahntechniker und Betriebselektriker.

Auf die Idee, diesen Beruf einzuschlagen, kam er über seinen Onkel. "Das wäre doch eine super Lehre", sagte er zu seinem Neffen. "Da hast viel Adrenalin und bist viel in der Höhe."

Meister im Downhillfahren

Action braucht der junge Mann auch in der Freizeit, wenn er mit seinem Bike mit 60, 70 km/h die Berge runterfährt. Er ist europaweit im Downhillfahren vorne mit dabei. 2021 erreichte er bei der Junioren-EM den dritten Platz, zuletzt in Norwegen den fünften im Europacup Downhill Bike. "Ich hole das Beste raus, beruflich und privat." So hat er sich auch für eine duale Lehre entschieden, "wenn, dann g'scheit".

Seine Hauptaufgaben bei den Gletscherbahnen Kaprun ist die Instandhaltung der insgesamt 23 Bahnen zwischen 768 und 3029 Metern Höhe und des Beschneiungssystems mit über 100 Schneekanonen. "Da können Düsen kaputt oder verstopft sein", sagt er. Als Teil des Revisionstrupps wird er zur Zeit beim "Gletscherjet 1", seiner Lieblingsbahn, eingesetzt. Diese führt vom Talschluss in Kaprun bis zum Langwiedboden auf 1950 m.

Streckenrevision in luftiger Höhe

Das Serviceteam der Schlosser umfasst zehn Personen, darunter vier Lehrlinge. Teamarbeit ist hier sehr wichtig, "jeder muss sich auf den anderen verlassen können". Die liebste Arbeit von Max Oberhofer ist die Streckenrevision. Dann ist er mit der Montagegondel unterwegs und überprüft die Stützen der Bahnen. Die höchste - bei der Gipfelbahn - misst 113 Meter. "Bis vor kurzem war es die höchste der Welt, jetzt ist die auf der Zugspitze."

Der Lehrling kann sich noch sehr gut an sein erstes Mal erinnern, als er auf dieser Stütze eingeteilt war Das ist noch nicht lange her, denn diese Arbeiten sind erst ab dem zweiten Lehrjahr möglich. "Ich habe den Boden nicht gesehen, weil es so nebelig war. Da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl", sagt er. Doch heute gehört das Tauschen der 20 bis 30 kg schweren Rollen auf den Seilen zu den Lieblingsaufgaben. Apropos: Als Seilbahntechniker lernt man auch das Bedienen von schweren Arbeitsmitteln, wie Kettenzüge, Seilbaken, Hubgeräte etc. "Da sind schon schwere Trümmer dabei."

Sicherheit ist oberstes Gebot

Wenn was kaputt ist, dann muss es schnell gehen, denn "Sicherheit ist oberstes Gebot für Mitarbeiter und Gäste". Gewitter oder Sturm sind immer ein Risiko. "Das Erste in der Früh ist, auf die Wetter-App zu schauen, ob was daherkommt." Dann ist man darauf gefasst. Max fühlt sich wohl im Gletscherbahn-Team. Kein Wunder, denn Lehrlinge erwarten hier neben der spannenden Arbeit Benefits wie Saisonkarten für die Region, günstiges Mittagessen, TauernSpa-Eintritte, Sport-Gutscheine, bei jedem guten Erfolg 200 Euro extra. So klettert Max von der Stütze stetig die Karriereleiter nach oben, um hier vielleicht einmal Betriebsleiter zu sein.