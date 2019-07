Ein Leoganger ist Hundstoa-Hagmoar

Beim traditionsreichen Jakobi-Ranggeln am Hundstein konnte der Leoganger Christoph Eberl am Sonntag die jahrelange Vorherrschaft der Taxenbacher brechen. Der Leoganger (im Siegerbild mit Bruder Hannes) ist der Hagmoar 2019. Er setzte sich gegen Christian Pirchner (Taxenbach) durch. Unter den besten vier waren mit dem fünffachen Hagmoar Hermann Höllwart und Christoph Mayer weitere Taxenbacher. 91 Kämpfer (in zehn Klassen) nahmen teil. Hunderte Zuschauer waren bei strömendem Regen dabei.

Quelle: SN