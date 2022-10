Ein Lieferinger Traditionsgasthaus feiert sein Comeback

Einst hat Sepp Forcher im Neuwirt seine Blutwurst gegessen. Nun wollen hier zwei junge Geschwister mit neuem Namen, aber alter Tradition punkten.

Seit einigen Wochen wird in der Saalachstraße 74 in Liefering wieder gutbürgerliche Kost serviert. Nach drei Jahrzehnten hat sich der Besitzer Ludwig Gärtner dazu entschlossen, das ehemalige Gasthaus wiederzubeleben. "Gute Wirtshäuser in dieser Gegend sind mittlerweile leider Mangelware", sagt der 66-Jährige.

Seine Familie hat den Betrieb Anfang der 1940er-Jahre übernommen und bis Anfang der 1990er-Jahre unter dem Namen Neuwirt geführt. "Meine Großmutter kommt aus Italien, daher habe ich 1992 aus dem Gasthaus eine Pizzeria gemacht", sagt Ludwig Gärtner. ...