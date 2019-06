Ein Luchsbaby sichtet die Welt

Es ist die Sensation im Wildpark Ferleiten und wagt sich zur Freude der Besucher bereits ins Freie.

Es war eine satte Überraschung. "Wir wussten nicht, dass die Poldi, unser Luchsweibchen, schwanger war. Ein Fotograf, der für uns im Gelände Bilder machte, hat es entdeckt", erzählt Simon Mayr-Reisch vom Wildpark Ferleiten. Das war am 5. Mai.

Luchsin Poldi hat ihr Junges im Freien zur Welt gebracht und dann behutsam in die Hütte getragen. "Es war etwa 300 Gramm schwer und bei der Geburt blind. Erst nach zwei Wochen öffnete es die Augen." Die ersten Wochen hat das Junge in der Hütte verbracht. Doch nun wird es von Tag zu Tag aktiver, schaut und bewegt sich nach draußen. Besucher können es jetzt bei den ersten Kletterversuchen sowie beim Spielen und Kuscheln mit der Mutter beobachten. Bis zum Alter von neun Wochen wird das Kleine - sein Geschlecht ist noch nicht bekannt - mit Muttermilch aufgezogen.

Seit 1979 gibt es den Wildpark Ferleiten. "Auf 1150 Meter Seehöhe war es schwierig, eine Landwirtschaft zu betreiben", sagt Seniorchef Georg Mayr-Reisch. Er sah aber gute Chancen für einen Wildpark. "Wir haben Grund und Boden, natürliche Quellen, alles ist leicht begehbar und wir sind über die Großglocknerstraße leicht erreichbar", sagt Mayr-Reisch. Er begann mit Rot-, Dam-, Stein- und Muffelwild. Jedes Jahr kamen neue Gehege und Volieren dazu. Im Juli wird das neue Bären- und Wolfgehege eröffnet. "Bär und Wolf erfahren eine neue Lebensweise und können sich gemeinsam auf sehr viel Fläche bewegen." Aktuell leben im 15 Hektar großen Park 230 Tiere, die 40 verschiedenen Arten angehören.

Der Luchs ist eine Seltenheit. Im 19. Jahrhundert war er in Österreich ausgerottet worden. Seine Rückkehr begann um 1950. Heute leben vermutlich nur zwischen zehn und 15 selbstständige Tiere im gesamten Bundesgebiet. Auch deshalb ist das Luchsbaby in Ferleiten, dessen Namen sein Pate, die Salzburger Nachrichten, derzeit noch sucht, eine Sensation. Was macht eigentlich sein Vater Arthur? "Der ist stolz und passt auf seine beiden auf."

Der Tierpark Ferleiten hatbis Anfang November täglich ab 8 Uhr geöffnet.