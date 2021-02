Ein Lungauer erweckt defekte Geräte wieder zum Leben

Schon als Kind tüftelte Christian Prodinger an seinen elektrischen Spielsachen. Seit sechs Jahren repariert er kaputte Gegenstände hauptberuflich.

Es ging in der Kindheit so weit, dass er mit einem Feuerzeug das Lötzinn erwärmte und sein ferngesteuertes Auto reparierte. "Ein Urlaubsgast hat mich gesehen und mir danach vom Hutegger Lötkolben, Lötzinn und Lötfett besorgt", erzählt der heute 36-Jährige.

Damit war der Mariapfarrer für weitere Reparaturen gerüstet. "Ich habe immer irgendwo herumgebastelt, später auch an Fahrrädern und Autos." Die Fachschule für Elektrotechnik in Salzburg war wohl die logische Folge. Nach einer Anstellung als Anlagentechniker im Bereich Elektroinstallationen in ...