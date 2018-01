Ein Mädchenname wurde in Salzburg zum Klassiker

Pippi-Lotta oder Thaddäus? Während bei Buben die beliebtesten Namen variieren, hält sich bei Mädchen ein Name seit zwölf Jahren an der Spitze.

Werdende Eltern zerbrechen sich oft monatelang den Kopf: Wie soll der Nachwuchs heißen? Kein unwichtiges Thema, begleitet einen der Vorname schließlich ein Leben lang.

Einige Mamas und Papas werden dabei kreativ und setzen auf hierzulande Seltenes wie Pippi-Lotta oder Thaddäus. Beide Namen wurden im Bundesland Salzburg in den vergangenen Jahren vergeben. Zu außergewöhnlich darf es aber nicht werden, es gibt Grenzen. Schließlich gehe es um das Wohl der Kinder, erklärt Hubert Stadlbauer, Standesbeamter der Stadt Salzburg. Anstößiges gehe auf keinen Fall. Auch einen Namen wie Gott könne man nicht eintragen lassen. "So schwierige Fälle kommen in Salzburg aber nur ganz selten vor", sagt Stadlbauer.