Ein Makel verschwindet

Seit vielen Jahren steht der ehemalige Baumarkt "Schilchegger" bei der südlichen Ortseinfahrt von Bischofshofen leer und zerfällt zunehmend. Nun gelingt eine neue, attraktive Lösung am Standort.

Es ist kein schönes Bild, das sich Besuchern der Stadtgemeinde nach der südlichen Stadteinfahrt bietet. Seit nunmehr zehn Jahren steht die zentrumsnahe Liegenschaft des ehemaligen Baumarkts leer. Zwei Privatstiftungen, Kreuzberger und Scharler, bemühten sich seit der Insolvenz um einen Neubau bzw. eine Umwidmung. Denn das Areal mit dem zusehends in Verfall begriffenen Gebäude stand im Gewerbegebiet von Bischofshofen. Und die damalige Widmung lautete auf Baumarkt, Möbelhaus und Gartencenter.

Die Stadtgemeinde Bischofshofen erweiterte jedoch die Ortskernabgrenzung um diesen Bereich. So genügte eine Umwidmung in die Kategorie Handelsgroßbetriebe, schildert Bgm. Hansjörg Obinger (SPÖ) die Situation. "Eine attraktive Wirtschaftsentwicklung vor allem im Zentrum, aber auch am Rand unserer Gemeinde ist mir sehr wichtig", betont er, "und die Zusammenarbeit mit den Privatstiftungen Kreuzberger und Scharler ist gut. Sie waren um eine ansprechende Lösung bemüht."

Das Architekturbüro Weiss in Werfen plante den Neubau für die rund 2500 Quadratmeter große Fläche: "Das desolate Gebäude wird abgerissen", fasst Rechtsanwalt Paul Kreuzberger zusammen, "und wir errichten in Folge den Neubau, der auch die Möglichkeit einer späteren Aufstockung offenlässt." Das neue Handelsgebäude ähnelt dem alten Baumarkt. "Es werden drei Handelsbetriebe einziehen." Doch noch seien die Verträge nicht unterzeichnet, betont der Rechtsanwalt, und daher wolle man die Namen der Betriebe nicht öffentlich nennen. Es habe auch bis zuletzt mehrere Interessenten gegeben. Einziehen werden am Standort jedenfalls drei Handelsbetriebe: zwei auf jeweils 1000 Quadratmetern und ein weiterer auf 500 Quadratmetern.

Die Stadtgemeinde Bischofshofen plant außerdem für das Bauprojekt eine Verbesserung der Verkehrssituation. Diese soll durch eine geänderte Verkehrsführungen, vor allem im Bereich der Zu- und Abfahrt zum Möbelhaus Lutz , entlastet werden.

Die Eröffnung ist für September 2021 vorgesehen.