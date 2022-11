Ein Mal stach er auch zu: Pinzgauer Lehrling wegen bewaffneter Raubtaten angeklagt

Die bereits rechtskräftige Anklage der Staatsanwaltschaft ist massiv: Im Frühjahr 2022 soll ein 19-jähriger Pinzgauer Lehrling binnen zwei Wochen gleich zwei bewaffnete Raubtaten verübt haben. Beim ersten inkriminierten schweren Raub waren demnach auch zwei Komplizen dabei - ein Syrer (22) und ein weiterer Einheimischer (22); bei der zweiten Tat stach der 19-jährige Pinzgauer laut Anklage sogar auf das Opfer ein. In beiden Fällen ging es um - fingierte - Drogengeschäfte.

Am 16. April soll er der hauptangeklagte 19-Jährige, damals noch 18-jährig, gemeinsam mit den beiden Mitangeklagten beschlossen haben, einen Drogendealer in Bruck an der Glocknerstraße "abzuziehen". Das Trio gab vor, bei dem Dealer Cannabis kaufen zu wollen. Bewaffnet mit einem 30 Zentimeter langen Küchenbeil, einer Schreckschusspistole und einem Eisenrohr fuhren sie zum vereinbarten Treffpunkt, dem Fußballplatz Bruck. Nachdem das - spätere - Opfer laut Anklage dem Lehrling zwei Säcke mit insgesamt 180 Gramm Cannabiskraut gezeigt hatte, sollen die mutmaßlichen Komplizen ...