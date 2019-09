Roland Huber ist 83 Jahre alt. Fast genauso lang lebt er in der Salzburger Brunnhausgasse. Jetzt kämpft er im siebten Jahr um das Grün am Krauthügel - und gegen den Ausbau der Mönchsberggarage um 650 Stellflächen.

Roland Huber weiß, wann sein Einsatz begonnen hat, nämlich am 27. 11. 2013. An diesem Tag gab die Parkgaragengesellschaft bekannt, die Altstadtgarage im Mönchsberg ausbauen zu wollen. Tags darauf kündigte Roland Huber in einer Sendung im Radio an, eine Bürgerinitiative ...