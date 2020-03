Ein Mann tritt gegen Tierleid auf den Plan

Eine Salzburger Erfindung erregt in Irland Aufsehen: Der erfahrene Tiertransportinspektor Manfred Pledl deckt mit seinem "Access Tool" falsche Angaben von Frächtern auf.

Es klingt einfach: Der Kontrolleur speist die Angaben des Transporteurs in eine Datenbank und vergleicht sie mit Daten, die sich aus der Kontrolle über Google Maps errechnen.

Ergibt sich so etwa eine nicht plausibel hohe Durchschnittsgeschwindigkeit des Lastwagens, wird das angezeigt. Und fehlende Pausen werden aufgedeckt.

Mastermind hinter dem System ist der Salzburger Amtstierarzt und Tiertransportinspektor Manfred Pledl. Er hat das digitale Werkzeug erfunden, programmiert und kürzlich bei einer Fachtagung der EU-Kommission in Irland vorgestellt. "Bei der Fachwelt hat das Anklang gefunden. Ich habe den anderen Amtstierärzten vorgeschlagen, es zu übernehmen", sagt Pledl. Der gebürtige Wiener ist seit 2005 Amtstierarzt in Salzburg. Der 59-Jährige lebt am Mayburger Kai in der Elisabethvorstadt und kontrolliert seit 1999 Tiertransporte auf Salzburgs Autobahnen. Besagtes "Access Tool" hat er entwickelt, um gegen Tierquälerei vorgehen zu können.

Einmal stellte er etwa fest, dass bei einer angeblichen Pause einer Lastwagenfahrt in Russland die Temperaturen im Innenraum des Lkw nicht abgesunken sind. Das war im November. Hätte der Fahrer die Tür des Transporters geöffnet und den Rindern, wie vorgeschrieben, den Auslauf gewährt, wäre die Temperatur im leeren Lkw gesunken. "So können wir schwarze Schafe überführen", erklärt Pledl.

Da die Daten erst im Nachhinein abgeglichen werden, werden Verstöße erst bei der nächsten Fahrt belangt - was funktioniert, da in der Regel weitere Transporte derselben Unternehmen an ähnliche Bestimmungsorte folgen. Es wird dann Anzeige erstattet oder die Abfertigung verweigert. Pledl sagt, er selbst habe wenig Erfahrung mit den schwarzen Schafen in der Branche. Das würde aber auch daran liegen, dass Salzburg nicht in Drittländer abfertige. Den ethischen Zugang zu Tiertransporten müsse jeder für sich finden, sein Job sei es, für das Einhalten des rechtlichen Rahmens einzutreten, was Futter, Tränke, Pausen und Entladungen angeht.

Die Fachgruppe in Irland diskutierte intensiv über Verbesserungen bei den Kontrollen. Pledl empfahl den Kollegen dort, sich auch Bilder und kurze Videoaufzeichnungen von Entladungen zeigen zu lassen.