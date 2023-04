Ein Markt für grüne Daumen

Der Gartenbauverein "Gmias und Kreitl" lädt am 14. Mai zur dritten Ausgabe des Bio-Jungpflanzenmarktes in Radstadt.

"Die Pflanzenvielfalt in den heimischen Gärten zu erhalten und dabei alte, samenfeste Arten zu verbreiten, ist eines unserer Hauptanliegen", erklären Christopher Pichler und Angela Mayr vom Radstädter Gartenbauverein "Gmias und Kreitl" übereinstimmend. "Genau hier setzen wir mit unserem Bio-Jungpflanzenmarkt am 14. Mai beim Sportzentrum Tauernruh in Radstadt an. Denn es gibt bei uns keine Hybridsorten. Das heißt, man kann die Samen der Pflanzen immer wieder einsetzen und es wird immer wieder eine Pflanze daraus werden. Das ist bei vielen Pflanzen ...