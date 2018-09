Ein Markt voller Kunst

Tausende Besucher trotzten dem Regen und schlenderten vergangenes Wochenende durch die autofreie historische Innenstadt von Radstadt. Zum 28. Mal fand der bereits traditionelle Kunsthandwerksmarkt dort statt.

100 Aussteller aus Österreich, Deutschland und Ungarn boten ihre Kunstwerke an. Das Sortiment war wieder einmal bunt, vielfältig und vor allem hochwertig, was dem Organisationsteam besonders wichtig ist. Denn der ausgezeichnete Ruf, den sich dieser Kunsthandwerksmarkt erworben hat, ist gleichzeitig auch Verpflichtung. "Viele kommen seit Jahren nach Radstadt, aber immer wieder sind Neue dabei. Wir schauen uns die Aussteller vorher natürlich immer sehr genau an", sagt Elisabeth Schneider vom Kulturverein Das Zentrum. Zu sehen und zu kaufen gab es Keramik in allen Variationen, edlen und erlesenen Schmuck, Produkte aus Glas, Gefilztes vom Teddybären bis zu Patschen, feine Leinenwebe und warme Wolldecken und noch vieles mehr. Zur hohen Qualität des Handwerksmarktes trägt auch die jährliche Auszeichnung durch eine hochkarätige Expertenjury bei, seit 1994 werden gut dotierte Preise an die Aussteller vergeben. Ein Höhepunkt ist auch die jährliche Sonderausstellung: "Sie präsentiert den Schritt vom gestalteten Handwerk zum Kunstobjekt", so Schneider. Heuer wurde diese von der Klagenfurter Künstlerin Anna Rubin gestaltet.