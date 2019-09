Ein neuer Abschnitt beginnt

Kommenden Montag, 9. September, ist Schulbeginn. Für rund 1000 "Taferlklassler" im Pinzgau beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Auch für den Rest der insgesamt ca. 6200 Pflichtschüler gibt's Änderungen.

Es ist eine enorme Veränderung für die Schulanfänger. Ort, Gruppe, Lehrer bzw. Lehrerin sind völlig neu, dazu kommen einige Pflichten, etwa jeden Tag in die Schule gehen und Hausaufgaben machen.

Doch gerade die Volksschule macht auch sehr viel Freude, nicht selten werden die Lehrerinnen geradezu verehrt, die Kinder lieben sie und auch viele ihrer neuen Mitschüler. "Diese Freude der Kinder am Schulbetrieb sollte erhalten bleiben", sagt Andrea Kinschel, Schulqualitätsmanagerin (früher Bezirksschulinspektorin) im Pinzgau, und empfiehlt Eltern, die Schule positiv zu bewerten und mit der Bildungseinrichtung eng zu kooperieren.

Das neue Schuljahr bringt für die Volks- und Sonderschulen selbst zwei wichtige Veränderungen. Einerseits werden die Ziffernnoten wieder eingeführt und andererseits wird das Sitzenbleiben wieder möglich sein. Die Leistung der Kinder wird ab dem Ende der 2. Klasse verpflichtend mit "Sehr gut" bis "Nicht genügend" beurteilt, dazu wird eine schriftliche Erläuterung beigelegt. Zuvor können die Klassenforen entscheiden, ob es in der 1. Klasse und im 1. Semester der 2. Klasse ausschließlich eine alternative schriftliche Leistungsbeurteilung geben soll.

Die neuen Regelungen für das Aufsteigen in die nächste Klasse sehen wie folgt aus: Bei Kindern in der 2. Schulstufe, die im Jahreszeugnis in zwei oder mehreren Pflichtgegenständen ein "Nicht genügend" haben, entscheidet die Schulkonferenz, ob sie aufsteigen dürfen. Wer ab der 3. Klasse einen oder mehrere "Fünfer" hat, muss künftig fix die Klasse wiederholen.

Nicht nur für die Volks- und Sonderschulen, sondern auch für die Polytechnischen Schulen (PTS) gilt neu, dass sogenannte Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräche geführt werden müssen. Ziel dabei ist es, gemeinsam den Leistungsstand und die Stärken der Kinder im Hinblick auf das jeweilige Bildungsziel oder in puncto Berufswahl und weiterführende Ausbildungen zu erörtern.

Schülerinnen oder Schüler, die an einer BMHS oder AHS keinen erfolgreichen Schulabschluss erzielen konnten, bekommen nun die Möglichkeit, diesen in einem freiwilligen zehnten Schuljahr an einer Polytechnischen Schule zu absolvieren. "Ich sehe das sehr positiv", sagt Kinschel.

An der Neuen Mittelschule treten die im Pädagogik-Paket beschlossenen Neuerungen großteils erst im Schuljahr 2020/21 in Kraft (siehe Seite 5). An zwei Standorten - Leogang und Mittersill - wird im Rahmen eines Schulversuches aber bereits jetzt gestartet.

Die Reform gehe in die richtige Richtung, sagt Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP). "Mit dem Pädagogik-Paket werden Qualität und Transparenz im Schulsystem verbessert", so die Bruckerin.

Übrigens: Erst ab 2020/21 werden einheitliche Herbstferien zur Realität. Schulen können im Rahmen ihrer autonomen Schultage heuer noch selbst bestimmen, ob sie Herbstferien durchführen. Im heurigen Herbst gibt es weniger freie Tage, da einige Feiertage auf Wochenenden fallen, dafür gibt es längere Weihnachtsferien (Mo., 23. Dezember, bis Mo., 6. Jänner).