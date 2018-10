Ein neuer "Handwerker" in der Kulturwerkstatt

Dietmar Haslauer, Obmann der Kulturwerkstatt Oberalm, hat vergangene Woche das Amt nach zehn Jahren an Peter Husty übergeben.

Die Oberalmer "Kultur. Werkstatt" geht mit einem neuen Obmann in ihr zweites Jahrzehnt: In einer emotionalen Jahreshauptversammlung übergab Dietmar Haslauer vergangenen Donnerstag sein Amt an Peter Husty. Der Chefkurator des Salzburg Museums übernimmt ein gut bestelltes Haus: Fast 200 Veranstaltungen hat die Kultur. Werkstatt seit ihrer Gründung auf die Beine gestellt und auch einige große Namen in die kleine Marktgemeinde geholt, zuletzt im Herbst 2017 Starsopranistin Angelika Kirchschlager. Der Mitgliederstand von 30 im Gründungsjahr ist auf mittlerweile 211 angewachsen.

"Es braucht eine neue Dynamik"

"Es passt einfach jetzt, es braucht wieder eine neue Dynamik an der Spitze", begründete Haslauer den Wechsel im "schönsten Ehrenamt in Oberalm" und lobt seinen Nachfolger: "Peter Husty ist bestens bekannt und vernetzt in der Kulturszene." Dieser gibt das Lob gern zurück: "Die Saat von Dietmar Haslauer und seinem Team ist in den letzten Jahren gut aufgegangen. Wir werden unsere Stärken stärken, Visionen für die Zukunft entwickeln und sie dann auch umsetzen."

Jüngeres Publikum ansprechen

Mitgliederwerbung und -betreuung soll ebenso ein Schwerpunkt sein wie die Einbindung der Oberalmer Vereine und die Sponsorensuche. Vor allem soll künftig aber auch ein jüngeres Publikum verstärkt angesprochen werden, über Social-Media-Plattformen und die Homepage, die gerade überarbeitet wird.

Haslauer gab seinem Nachfolger symbolisch einen Werkzeugkasten weiter. "Wir werden unserem Namen gerecht, haben immer daran ,gewerkelt', dass die Kulturarbeit in Oberalm noch besser, noch niveauvoller wird."

Zweiter Wechsel im Vorstand

Einen weiteren Wechsel im Vorstand gab es zudem: Gertrude Hinterberger übernimmt als Bereichsleiterin die Theateragenden von Nikola Fürhacker, die sich auf die Öffentlichkeitsarbeit konzentriert.

Bürgermeister Gerald Dürnberger betonte abschließend: "Es ist ja eigentlich kein Abschied, du schaust dir den Verein nur aus einer anderen Perspektive an."