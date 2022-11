Ein neuer Laden für Unverpacktes in Eugendorf

Zwei Jahre lang waren Doris Büchele und Sara Zimmermann mit ihrem BRUNO-Unverpackt-Bus zwischen Seekirchen, Eugendorf und Henndorf unterwegs. Jetzt eröffnen sie in Eugendorf ein Geschäft.

Es war eine Zwischenlösung, die zwei Jahre lang gute Dienste leistete: Der BRUNO-Unverpackt-Bus, mit dem Doris Büchele und Sara Zimmermann seit 2020 an täglich wechselnden fixen Standorten zu finden waren. "Wir wollten von Anfang an einen Laden eröffnen, haben aber wegen der Fixkosten einen Rückzieher gemacht und uns den Mercedes Sprinter zum Verkaufsladen umgebaut", sagt Sara Zimmermann (r. im Bild). Jetzt haben die beiden Seekirchnerinnen ihren Bus in Rente geschickt.

Verbindungstür zum Nachbargeschäft

Der Ball kam ...