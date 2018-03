Ein neuer Ort für Kunst, Kultur und Clownerei

"Work in progress": Die Alte Schmiede auf der Halleiner Pernerinsel wurde kürzlich als Veranstaltungsort eingeweiht - daran gearbeitet wird aber weiterhin.

Hallein hat nun offiziell eine neue Kleinkunstbühne: Mit einem bunten kulturellen Abend wurde am vorigen Montag die Alte Schmiede auf der Pernerinsel in ihrer neuen Funktion als Veranstaltungsort für bis zu 120 Personen eingeweiht. Rund 300.000 Euro hat die Stadt Hallein für die Umbauten investiert, für Heizung, neuen Boden, Garderobe mit Dusche und WC, Veranstaltungstechnik - und vor allem die Schallisolierung hin zur benachbarten Bundesstraße.

"Hallein hatte das Problem, dass wir Räume haben wie Ziegelstadl, Festspielbühne oder das Stadttheater, die für 300 bis 800 Zuschauer Platz bieten und das ist für kleine Initiativen kaum vollzubekommen", erklärt ÖVP-Kulturstadträtin Eveline Sampl-Schiestl den Hintergrund des Umbaus. Verbunden mit der Größe hatte es auch immer wieder Kritik an den Mietpreisen der stadteigenen Veranstaltungsräume gegeben, in denen zum Teil auch nicht die Technik inkludiert war.

"Wir werden da gemeinsam nachjustieren"

Deswegen das Konzept der Alten Schmiede als kleiner, flexibler Ort für verschiedenste Arten von Kunst und Kultur, an dem eine Technik-Grundausstattung schon vor Ort und im Mietpreis inkludiert ist. "Wir haben das in Kooperation mit den Halleiner Kulturschaffenden versucht umzusetzen. Wichtig ist mir, dass sie damit zufrieden sind", sagt Sampl-Schiestl. "Der Ort ist ja schon bespielt worden, grundsätzlich, glaube ich, passt es, aber es bleibt work in progress, wir werden da gemeinsam nachjustieren." Zum Beispiel wird überlegt, zusätzlich zu den bestehenden zwei Tribünen noch eine dritte anzuschaffen. "Das wird dann die Erfahrung zeigen."

"Eine tolle Veranstaltungsstätte für kleinere Veranstaltungen, sehr intime Atmosphäre", lobt Simone Seymer, Geschäftsführerin des Kulturvereins "Sudhaus". Auch sie betont, dass die Arbeit an der neuen Kleinkunstbühne noch nicht abgeschlossen sei: "Wir sind noch im Gespräch mit der Stadt, unseren Mitgliedern und den anderen Kulturvereinen, wir sammeln Meinungen, und werden noch einige Nachbesserungsvorschläge einbringen. Aber das ist ja auch ein sinnvoller Vorgang, besser, als wenn man etwas Fertiges hinstellt, das dann gar nicht gebraucht wird."