Ein neuer Turnsaal für die Volksschule

Um zwei Millionen Euro soll an der Volksschule Michaelbeuern im nächsten Jahr gebaut werden.

Bereits über 50 Jahre alt ist der Turnsaal der Volksschule in Michaelbeuern. Von Zustand und Größe her entspricht er nicht mehr den modernen Anforderungen. In der Gemeinde Dorfbeuern plant man jetzt einen Neubau. "Der Architektenwettbewerb, zu dem sechs Architekten eingeladen wurden, läuft bereits. Wir möchten im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen", berichtet Bürgermeister Adi Hinterhauser (ÖVP).

Um Platz für den neuen Turnsaal zu schaffen, müssen der bestehende Turnsaal sowie das angrenzende alte Lehrerhaus abgerissen werden. "Weil das gesamte Areal nicht sehr groß ist, ist das eine spannende Herausforderung für die Architekten. Wir rechnen mit Kosten von rund zwei Millionen Euro", so Hinterhauser. Für den Bau soll nach den positiven Erfahrungen mit dem neuen Kindergarten möglichst viel Holz eingesetzt werden. Der neue Turnsaal soll auch für außerschulische Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Muttertagsfeiern oder Bälle genutzt werden können.

Auch Volksschuldirektorin Ursula Eder freut sich auf den neuen Turnsaal. Sie ist derzeit aber mit den Auswirkungen der Coronakrise beschäftigt. Von den 65 Schülerinnen und Schülern wurde nur für einzelne ein Betreuungsbedarf während der Schulschließung angemeldet.

Quelle: SN