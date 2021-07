Ein neuer Zauberexpress hat seine Fahrt aufgenommen

Mit dem "Zauberexpress", einer Katapult-Achterbahn, geht es bis in zwölf Meter Höhe, bevor der Zug dann mit knapp 60 Stundenkilometern Richtung Erde rast. Die Vielschmeckbohnen aus dem Shop gibt es nicht nur mit Ananas- und Früchtepunsch-Geschmack, sondern auch in den Geschmacksrichtungen Ohrenschmalz und WC-Ente. Und: Zur Stärkung lädt der Kiosk "Zum dampfenden Kessel", wo verschiedene Pastagerichte zur Auswahl stehen. Eine 5000 Quadratmeter große magische Welt öffnete am Donnerstagabend im Erlebnispark Fantasiana erstmals ihre Türen.

Rund fünf Millionen Euro ...