Ein neues Leben ohne Terror und Zerstörung

Vor Jahren floh die Familie aus Syrien. Mittlerweile ist sie gut integriert und dankbar für ihr neues Leben in Sicherheit.



"Wir lebten in einem kleinen Zimmer in unserer Wohnung in Aleppo. Täglich gingen viele Bomben nieder. Freunde oder Nachbarn sind dabei gestorben. Ich habe mittels Notstromaggregat die Musik laut gestellt und mit meinen Kindern gesungen und getanzt, um sie abzulenken. Nie habe ich neben ihnen geweint. Das durfte ich nicht."

Niemand kann sich vorstellen, was Hadil Shami (37) erleben musste: "Es war eine schwierige Entscheidung, doch mein Mann machte sich vor vier Jahren allein auf den Weg ...