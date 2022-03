Ein Ort auf den Spuren seines berühmten Sohnes: "Er hat viel mehr verdient als Mozart"

Kaum einer kennt seinen Namen, dennoch zählte er zu den Superstars seines Fachs. Straßwalchen hat einen prominenten Sohn wiederentdeckt.

Fragte man in Straßwalchen nach Joseph Woelfl, so bekam man bis vor Kurzem meist die immer gleiche Antwort: "Keine Ahnung. Nie gehört." Das hat sich in den vergangenen Monaten drastisch geändert und das ist auch dem Engagement des Straßwalchners Franz Bachleitner zu verdanken. Er hat sich in den Monaten der Pandemie mit dem Leben des Komponisten und Pianisten beschäftigt und dabei manch Überraschung ans Tageslicht befördert. "Auch mir hat der Name nichts gesagt. Aber inzwischen wissen wir eine ganze Menge ...