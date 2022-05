"Ein paar Züge Marihuana": Mehrere Drogenlenker in Salzburg angehalten

Bei einer Kontrolle durch die Zivilstreife der Polizei wurden im Gemeindegebiet Anif sowie in der Stadt Salzburg drei Pkw-Lenker mit Drogenkonsum aus dem Verkehr gezogen.

Am frühen Freitagabend kontrollierte eine Zivilstreife im Gemeindegebiet von Anif einen 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer, welcher zuvor wegen seinem Fahrverhalten aufgefallen war. Bei der Kontrolle konnten trotz negativem Alkoholvortest deutliche Symptome einer Beeinträchtigung festgestellt werden. Der Lenker gab daraufhin an, vor etwa Woche einen Joint mit Marihuana geraucht zu haben. Nach Durchführung der klinischen Untersuchung wurde der Lenker durch den Amtsarzt für nicht fahrtauglich befunden. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lenker ohne Führerschein und mit Beeinträchtigung unterwegs

Die Autobahnpolizeiinspektion Anif führte am Freitagabend auch Verkehrskontrollen bei der Autobahnabfahrt Salzburg Mitte durch. Hierbei wurde bei einem 22-jährigen Lenker festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist und Merkmale einer Beeinträchtigung aufwies. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest verlief negativ. Ein in weiterer Folge durchgeführter Drogenspeicheltest sowie ein Drogenurintest verliefen positiv auf THC, weshalb auch er dem Amtsarzt zur Untersuchung vorgeführt wurde. Hierbei wurde ebenfalls die Fahruntauglichkeit festgestellt und daher die Weiterfahrt untersagt. Der syrische Staatsangehörige gab schließlich zu, nachmittags "drei bis vier Züge" bei einem Joint gemacht zu haben.

In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag nahm die Streife der Autobahnpolizeiinspektion Anif im Stadtgebiet von Salzburg einen Pkw wahr, der Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten. Das Fahrzeug wurde in weiterer Folge angehalten und kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest verlief negativ, obwohl der 17-jährige Lenker eindeutige Zeichen einer Beeinträchtigung aufwies. Ein in weiterer Folge durchgeführter Drogenspeicheltest sowie Drogenurintest verliefen jeweils positiv auf THC. Der Proband wurde gleichfalls dem Amtsarzt vorgeführt und die Fahruntauglichkeit festgestellt. Dem Probeführerscheinbesitzer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Flachgauer gab letztlich zu, nachmittags zuvor einen Joint geraucht zu haben. Sämtliche Lenker werden bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.