Ein Pongauer, der auf altes Leder steht

Mit Schnickschnack hat Christoph Oberreiter nichts am Hut: Er verarbeitet Leder mit Charakter zu Accessoires mit klaren, schnörkellosen Linien.

Direkte Ansagen sind typisch für Christoph Oberreiter. Zum Beispiel diese: "Ich mache nie das, was gerade modern ist. Denn das machen ja schon andere. Ich schaue mir immer zuerst die alten Schnitte an, wie es früher gemacht worden ist", sagt der 29-Jährige und ruft auf seinem Computer eine Ledertasche auf, die an die Schultaschen von früher erinnert. "Die stammt von einem amerikanischen Hersteller und genau da will ich auch hin."