Ein prächtiges Zuhause für die Kultur

Der Mix und die Gegensätze machen den Reiz des Kulturangebotes auf Schloss Goldegg aus.

Rote und blaue Linien, welche die Wände rhythmisieren, Punkte - ebenfalls in Rot und Blau - verteilt im Raum: Es ist nicht einfach zu decodieren, was im Hofstall des Schlosses Goldegg zu sehen ist. Tatsächlich handelt es sich um ein abstrahiertes Eishockeyfeld, das an die Wände gepinselt wurde. Gemalt wurde es von Stephen Mathewson, es ist Teil seiner mehrteiligen Wandmalerei - mit vielen weiteren comichaft anmutenden Elementen mit dem ironischen Titel "Where the hell is my Hoamatland?".

Was zur Hölle es nun damit auf sich hat, erklärt der künstlerische Leiter des Schlosses Heinz Kaiser: "Nun, ,Heimaten' - das Zweijahresthema des Kulturvereins - findet nach dem Start im Vorjahr heuer seinen Fortsetzung, und Mathewson spielt nun mal sehr gerne Eishockey und hat in diesem Sport gleichsam eine körperliche Heimat gefunden. Der Titel persifliert die Zweisprachigkeit des Künstlers mit seiner Herkunftsheimat USA und seiner Wahlheimat Österreich, in der er seit über 25 Jahren lebt. Der Begriff Heimat ist vielschichtig, so regt die Malerei auch dazu an, über eigene Vorstellungen von Heimat nachzudenken."

Dazu ist auch das umfassende heurige Kulturprogramm im Schloss angetan, das am 2. Jänner mit einem zu Recht sehr gut besuchten Neujahrskonzert des stadler quartetts eröffnet wurde. Das Programm präsentiert sich jung, arriviert, zeitgenössisch, klassisch lokal, international, weltoffen und auch mit vielen großen Namen, der Bezug zur Heimat ist meist gegeben, aber nicht dogmatisch. Der Mix und die Gegensätze sind es, die den Reiz des Kulturvereinsangebots ausmachen. Einer der großen Namen ist etwa Paul Gulda, ein langjähriger Freund und Wegbegleiter des Kulturvereins. Er wird am 27. Jänner Bachs wohltemperiertes Klavier zu Gehör bringen.

(Welt)Musik, Kabarett, Kino, Theater... dargeboten von lokalen und internationalen Künstlern, sorgen für anregende Impulse und laden zur Reflexion ein. Als Beispiel sei Qualtingers "Der Herr Karl", mit Fritz Egger, genannt. Dieser Monolog eines ganz normalen Opportunisten wird am 11. März - also genau einen Tag, bevor sich der Einmarsch der deutschen Truppen und der darauf folgende "Anschluss" zum 80. Mal jährt - gegeben. Das Kulturprogramm des 1. Quartals ist unter www.schloss goldegg.at vollständig abrufbar.

Im anfangs erwähnten Hofstall sind ab April vier Ausstellungen zu sehen. Den Anfang macht eine Bodeninstallation der aus St. Johann stammenden Künstlerin Christina Breitfuß. Auch Mathewsons Arbeit bleibt nicht von Bestand, sie wird mit Jahresende weiß übermalt.