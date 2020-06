Erstmals seit Jahrzehnten hatte die Bevölkerung ihr berühmtes Patrozinium fast ganz für sich allein - und empfand das als sehr wohltuend. Nur wenige Touristen waren am Mittwoch dabei.

Man ist versucht zu sagen: Die Coronakrise machte es möglich. Wo sich in all den Jahren am Johannestag, dem 24. Juni, bis zu 6000 Menschen im engen Ortszentrum drängten, um die berühmten Prangstangen zu bewundern, waren die Zederhauser heuer ganz ...