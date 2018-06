Ein Salzburg-Tag im Leben der Life-Ball-Gäste

Am Flughafen auf dem roten Teppich posieren und den Fans winken: Was die Promis am Vorabend des Life Ball in Salzburg anstellten.

"The Hills are Alive with the Sound of Music" - diesen Hit aus dem gleichnamigen Film sangen am Freitagmorgen Peter Mörwald, Obmann der Trachtenmusikkapelle Werfen, und die Werfener Volksschullehrerin Sabrina Stadler für die Promis, die am Salzburger Flughafen über den roten Teppich schritten. "The Sound of Music" dient als Motto für die 25. Auflage des Life Ball, der heute Abend im Wiener Rathaus über die Bühne geht. Der Filmklassiker mit Julie Andrews behandelt das Leben der von den Nazis verfolgten Familie Trapp und spielt mehrheitlich in Salzburg. Aus diesem Grund rückte heuer die Mozartstadt auch für die illustre Promischar des Life Ball verstärkt in den Mittelpunkt.