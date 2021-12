Ein Salzburger in Südamerika: Smaragde und Kekse sind in Kolumbien heiß begehrt

Eine nervige Computer- panne, Coronaproteste und die illegale Suche nach Edelsteinen: Seit sechs Wochen ist Joe Pichler in Südamerika unterwegs.

Mitte November sind der Salzburger Joe Pichler und seine Ehefrau Renate zu ihrer nunmehr fünften Südamerika-Reise aufgebrochen. Ihren Ausgangspunkt nahm sie in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Dort erwartete die beiden Weltenbummler eine unangenehme Überraschung. Denn sie konnten ihr Motorrad, eine KTM Adventure 890 R, mit dem sie auf ihrer Tour rund 20.000 Kilometer zurücklegen wollen, nicht wie erwartet in Empfang nehmen. "Das gesamte Computersystem beim Zoll am Flughafen in Bogotá ist zusammengebrochen und so ging da nichts mehr", erzählt Joe ...