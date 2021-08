Ein Salzburger kämpft um die Rückgabe von 325 Quadratmetern Grund

Damit Bernd Feldhaus sein Haus bauen durfte, musste er 1972 Flächen an die Stadt abtreten. So sollte die Bäslestraße verlängert werden. Das ist nie passiert. Feldhaus pocht auf Rückgabe.

Dafür, dass Bernd (83) und Hilde (81) Feldhaus ab 1973 ihr Haus am Zwieselweg 4 in Leopoldskron bauen durften, gab es Bedingungen des Magistrats: Das Paar musste vom Grundstück, das sie von Hildes Vater geschenkt bekommen hatten, zwei schmale Streifen mit in Summe 325 Quadratmetern an die Stadt abtreten. "Die eine Fläche war zur Verbreiterung des Zwieselwegs gedacht. Jene vor dem Haus sollte verwendet werden, um die Bäslestraße durchgängig zu bauen und auf acht Meter zu verbreitern; wie laut Bebauungsplan ...