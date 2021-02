Ein Salzburger Musikproduzent mixt die Songs der großen Stars

Von Mark Foster, über Sarah Connor bis Milow: Der Salzburger Nikodem Milewski arbeitet mit internationalen Stars zusammen.

Stolz präsentiert Nikodem Milewski seine neueste Auszeichnung. Vor Kurzem erhielten Vize & Tom Gregory für den Song "Never let me down" die goldene Schallplatte für 200.000 verkaufte Einheiten. Milewski sorgte bei dem Song für den endgültigen Feinschliff.

Der gebürtige Pole übersiedelte mit fünf Jahren nach Salzburg. Sein Vater Jurek Milewski blieb nach einem Engagement im Landestheater in Salzburg und kehrte nicht mehr in seine Heimat zurück. "Am Anfang war es schon hart, ich konnte mich nur schwer eingewöhnen ...