Ein Salzburger Urgestein der Geologie wird 100 Jahre

Das Sprichwort vom rieselnden Kalk ist auf Hermann Brandecker nicht anzuwenden. Sein Gedächtnis ist brillant, die Lebensfreude groß.

Wenn für jemanden die Bezeichnung Urgestein passt, dann für Hermann Brandecker. Der Doyen der österreichischen Ingenieurgeologie feiert am Sonntag in Salzburg im Kreis seiner Zwillingstöchter und seines Sohnes den 100. Geburtstag. Den SN-Besuch empfängt der rüstige Senior in seinem Büro daheim in Salzburg-Parsch. Im ledernen Schreibtischsessel sitzend erzählt der Jubilar lebhaft und humorvoll aus seinem Leben. Sein Alter ist ihm nicht im Geringsten anzumerken.

Nicht nur sein Beruf hat Brandecker jung gehalten. "Ich habe die halbe Welt bereist ...