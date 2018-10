Ein Schatz lag in Schutt und Asche

Unzählige Rezepte verbarg ein Buch aus dem 18. Jahrhundert. Nun wurde die Handschrift entziffert.

Von köstlichen Mehlspeisen über ein kurioses Otterrezept für den Fasttag bis hin zu einem freundlichen Hinweis: Die Leute würden ohnehin nicht leicht unterscheiden können, ob ihnen Schaf oder ein Rehwildbret zur Speis' vorgesetzt wird. "Das gibt einem schon zu denken, wie damals getrickst wurde", sagt der Saalfeldener Peter M. Kohlbacher und lacht.

Am Anfang der Geschichte steht ein Radausflug der Zellerin Christina Nöbauer. Müllhalden hatten sie seit ihrer Kindheit angezogen, und so machte sie auch Halt, als die bei einem Abstecher nach Piesendorf einen Bauschutthaufen bemerkte. Zwischen Holz- und Mauerresten ragte die Ecke eines Buches heraus - Nöbauer barg es aus Schutt und Asche und nahm es mit nach Hause. Dort landete es nach einer Grobreinigung schnell im Schrank. "Ich hatte zwar die Kurrentschrift in der Schule erlernt, verfügte jedoch über keine Übung im Umgang mit kurrent geschriebenen Texten. Ich begegnete dem Fund dann nur mehr anlässlich von Umzügen."

2016 stellte Nöbauer ihr Buch "Opfer der Zeit" fertig, es wurde Zeit für ein neues Projekt. Da kamen das alte Kochbuch, und schließlich Peter M. Kohlbacher ins Spiel. "Ich habe das Fundstück auf den Tisch bekommen und wurde gefragt: ,Kannst du das lesen?', aber auf die Schnelle konnte ich das überhaupt nicht." Die Aufgabe ließ ihn nicht mehr los und zum Detektiv für Schrift und Herkunft werden. "Die Notizen wurden nach Gehör ausgeführt, ohne Rechtschreibregeln und mit einem starken Dialekteinfluss - das kann einen schon ins Schwitzen bringen." 249 Koch- und 66 Heilrezepte hat er schließlich entziffert. Verfasst hat das Buch großteils Bartholomäus Neumayr, der in den Jahren 1784 bis 1803 Neuwirt in Piesendorf war. Einen Teil hat wohl auch seine Frau Theresia Pfeffer (Pfefferin) geschrieben.

Unter dem Titel "Zwischen Kochtopf und Drudenfuß" haben Nöbauer und Kohlbacher das Buch jetzt herausgegeben und am Freitag im Museum Schloss Ritzen präsentiert. Die Dokumentation beschreibt die Auffindung und Bergung der 230 Jahre alten handschriftlichen Rezeptesammlung. Es werden die Zusammenhänge der verfassenden Personen und deren Umfeld nachgezeichnet. Ebenso erfolgt eine Beschreibung der historischen Wirtshäuser des Fundortes Piesendorf. Die Rezepte wurden zeilengetreu transkribiert und mit Erläuterungen versehen.



Im Samerstall folgt

eine weitere Präsentation

Nöbauer ist sich sicher: "Die umfassende, mehr als zwei Jahre andauernde Recherche hat sich gelohnt. Das Buch wird Freundinnen und Freunden regionaler Geschichte, Gastrosophie und Volksheilkunde gleichermaßen Lesefreuden ermöglichen." Kohlbacher: "Es war eine spannende Aufgabe, eine regelrechte Odyssee mit krimiartigen Zügen." Auch im Traum hätten ihn die Handschriften verfolgt - "dann hat das Unterbewusstsein weitergearbeitet. In der Früh kam ich zu manch einer Erkenntnis."

Am Mittwoch, 14. November, wird das Buch erneut präsentiert: Ab 19 Uhr im Samerstall in Niedernsill. Erhältlich ist es unter anderem im Museum Schloss Ritzen und in den Buchhandlungen Wirthmiller in Saalfelden und Ellmauer in Zell am See.