Ein Schiff legte in der Stadtbibliothek an

"Meer als eine Bibliothek!" Diese Parole galt am Freitag in der Kinderabteilung der Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek ist neuer "Reederin" des Leseschiffs, das bisher in der Dombuchhandlung am Kapitelplatz vor Anker lag. Die "Dombuchhandlung neu" segelt nach einem Umbau seit 28. Februar unter neuer Flagge.

Jetzt hat das kleine Holzschiff in der Schumacherstraße einen neuen Heimathafen gefunden. Beim Fest am Freitag drehte sich alles um Ozeane und Schiffe. Es wartet eine Ausstellung mit Flaschenpost-Korrespondenzen. Am Nachmittag folgte die fast stilechte Schiffstaufe mit einer Flasche Champagner mit Mädchen und Buben des Kindergartens Maxglan und der Volksschule Parsch. Bei einem Quiz gab es unter anderem eine Salzach-Fahrt mit der "Amadeus" zu gewinnen.

Quelle: SN