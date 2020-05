Ein Schildermeer für's Klima auf dem Salzburger Domplatz

In 58 Österreichischen Orten setzten am Freitag Aktivisten der "Fridays for Future"-Bewegung mit einem "Schildermeer" ein Zeichen für mehr finanzielle Mittel zum Klimaschutz.

SN/fridaysforfuture/david hochfelsner Auf dem Domplatz in Salzburg legten Schüler Plakate auf die Straße - um für mehr finanzielle Mittel zum Klimaschutz zu werben.