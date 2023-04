Ein Schritt näher am persönlichen Traumberuf

Das AMS lud am 18. April die vierte Klasse der Mittelschule Bad Hofgastein nach Bischofshofen und stand den Schülern bei Karrierefragen zur Seite.

Das Ende der achten Schulstufe bedeutet für zahlreiche Jugendliche auch den Sprung in das Berufsleben. "Während wir derzeit bei den Jungs den Beruf als Kfz-Techniker hoch im Kurs sehen, zieht es die Mädchen eher in Weiterbildende Schulen", weiß Akin Simsek, der seit einigen Monaten die Berufsorientierungsinitiativen für Schulen im Arbeitsmarktservice (AMS) Bischofshofen leitet.

Am 18. April stattete die Mittelschule Bad Hofgastein dem AMS in der Stadt mit Schwung einen Besuch ab. 15 Schüler setzten sich dabei mit ihrer künftigen Laufbahn auseinander. Manche haben mit 13 Jahren schon einen klaren Weg vor Augen, andere sind noch unentschlossen. Eine Schülerin weiß bereits genau: "Erst will ich in die Landwirtschaftschule in Bruck, dann will ich eine Lehre im Hotel Völserhof in Gastein machen." Andere sind noch eher unentschlossen und verfolgen vorerst eine weiter schulische Laufbahn, um eine klarere Vorstellung zu bekommen. "Die Informationstage legen eine hervorragende Basis für die Berufsorientierung der Schüler, die wir im Unterricht weiter vertiefen und so auf jeden Schüler individuell eingehen können", hebt ein Lehrer der Mittelschule hervor. "Gerade für Schüler in der achten Schulstufe - also am Ende ihrer Mittelschulzeit - ist es wichtig, sich mit dem Thema Karriere zu beschäftigen und herauszufinden, was sie in ihrer Zukunft wirklich wollen."

Eltern müssen bessere Balance finden

Akin Simsek kennt aber die Hürden, die sich für die Jugend in der Suche nach ihrem Traumberuf ergeben: "Die Eltern mischen sich meiner Meinung nach teilweise zu sehr in die beruflichen Vorstellungen ihrer Kinder ein. Das geht so weit, dass die Jugendlichen oft auch gar nicht wissen, ob ein Beruf für sie möglich ist, wenn sie es nicht erst mit den Eltern besprechen. Ein Beispiel hatten wir vor nicht allzu langer Zeit. Ein Schüler interessierte sich für eine Karriere als Masseur. Als er gesehen hat, dass es sich dabei um eine Lehr-Ausbildung handelt, änderte er seine Meinung, weil die Eltern nicht wollten, dass er eine Lehre macht. Hier müssen die Eltern eine bessere Balance finden. Denn manche interessieren sich kaum für die Karriere ihres Nachwuchses und helfen in ihrem beruflichen Bestreben kaum mit - andere sind wieder zu streng und drängen ihre Kinder in einen Weg, der für sie einfach nicht der richtige ist. Eltern und Kindern müssen eine realistische Einstellung haben, denn nicht jeder kann studieren und nicht jeder ist handwerklich begabt."

Simsek, der seit 2021 Schulklassen in ihrer Berufsorientierung aktiv betreut, sah die Auswirkungen von Corona auf die Schüler und ihre Karrierevorstellungen aus erster Hand. "Gerade in der eigenständigen Suche nach einer Schule oder einer Lehre sehen wir vermehrt Schwierigkeiten. Die Jugend stellt sich Fragen wie: Wie finde ich verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten, einen Job oder eine weiterführende Schule, die für mich passt. Hier greifen wir den Schülern unter die Arme, zeigen ihnen unser Berufslexikon und ihre Möglichkeiten."