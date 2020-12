Ein Schub für den Naturschutz am Obertrumer See

Die Trumer Privatbrauerei verzichtet auf die Bewirtschaftung von Wiesen und Waldflächen und fördert damit die Artenvielfalt im Naturschutzgebiet in Obertrum.

Die Erhaltung der Artenvielfalt, die naturschutzkonforme Bewirtschaftung von Streuwiesen und die natürliche Entwicklung von Waldflächen - diese Maßnahmen sorgen dafür, dass sich das Naturschutzgebiet am Obertrumer See ganz im Sinne der Natur entfalten kann. Unter den Besitzern jener Grundstücke, die zum Schutzgebiet gehören, ist auch Seppi Sigl, Eigentümer der Trumer Privatbrauerei. Für ihn steht es außer Frage, die Grundflächen in Kooperation mit dem Land Salzburg und der Schutzgebietsbetreuung des "Hauses der Natur" in einem natürlichen Zustand zu belassen. Betroffen sind ...