Der UTC Niedernsill wurde in der Landesliga A als erster Kandidat für die Relegation gehandelt. Nach zwei Siegen ist das kein Thema mehr.

Der Klassenerhalt ist fix, die Freude groß: In ihrer ersten Saison in Salzburg höchster Tennisliga haben die Niedernsiller Herren die nötigen Punkte eingefahren. Einen bei der 4:5-Niederlage gegen den 1. Salzburger TC 2, je zwei bei den Siegen gegen HSV Wals (auswärts 6:3) und Eugendorf (daheim 5:4 am vorigen Wochenende).

Damit sind die Pinzgauer Tabellenfünfter in der Siebener-Liga, sie können nicht mehr Letzter (dieser spielt Relegation gegen den Zweiten der Landesliga B) werden. "Das ist ein sehr großer Erfolg. Wir wurden als Fixkandidat für die Relegation gehandelt, der vorzeitig geschaffte Klassenerhalt ist für den Verein eine tolle Sache. Gratulation an die gesamte Mannschaft", sagt Sektionsleiter Jörg Eberhardt.

Neu hinzugestoßen ist nur der Saalfeldener Stefan Schmidhuber, ansonsten traten die Niedernsiller mit der Meistermannschaft der Vorsaison an. Einen Ausfall gab es bereits in der ersten Runde: Der 19-jährige Tim Hartmann und musste verletzt für die restlichen Spiele passen. Dafür "opferte" sich Eberhardt, der eigentlich keine eigenen Einsätze in der Landesliga A geplant hatte.

Ein letztes Heimspiel steht für die Niedernsiller noch am Programm: Am Samstag, 29. Juni, ab 13 Uhr gegen die zweitplatzierten Anifer.