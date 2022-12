Ein spezieller Sprachkurs mit Rollenspiel und Theater-Flair

Seit sieben Jahren veranstaltet die Academy Bar Sprachkurse. Nun wurde der Abschluss des Semesters gebührend gefeiert.

Dort, wo am Abend Getränke ausgeschenkt werden, wird am Vormittag gebüffelt. Thomas Zezula von der Academy Bar in der Franz-Josef-Straße bietet seit sieben Jahren Grundkurse für Deutsch an. "Ich habe das Konzept im Urlaub das erste Mal gesehen. Im französischen Avignon hat eine Pädagogin mit Schauspielern einen Sprachkurs für Migranten aus der ganzen Welt aufgebaut. Ich fand die Idee so gut, dass ich sie 2015 nach Salzburg gebracht habe", sagt er.

Mit Bühne, Leinwand und vielen technischen Möglichkeiten ...